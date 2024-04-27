Dolabın kulpuna takılan kız havada böyle asılı kaldı

TikTok'ta paylaşılan videolar, sosyal medyada kısa sürede gündem oluyor. Popülerlik uğruna çekilen bazı videolar ise hüsranla sonuçlanabiliyor.

Uygulamada paylaşılan bir video, hüsrana uğrayanlar arasına bir yenisini daha ekledi. Bir kız, dans videosu çekmek için evin mutfağındaki tezgaha çıktı.

MUTFAK DOLABININ KULPUNA TAKILIP ASILI KALDI

Videonun başlarında dansa başlayacak olan kız, tezgahın üzerinde dengesini kaybetti. Sendeleyen kız, tam yere düşecekken şortu, dolap kulpuna takıldı. Birkaç saniye dolapta asılı kalan kız, daha sonra yere düştü.

O anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.