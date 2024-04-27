Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Hollandalı VAR hakemi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Hollandalı VAR hakemi
Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 34. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.

Sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Saat 19.00'da başlayacak derbinin VAR hakemi belli oldu.

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VAR'A HOLLANDALI HAKEM
Derbiyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Derbinin VAR hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Pol van Boekel oldu.

Boekel'in yardımcılıklarını Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun üstlenecek.

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POL VAN BOEKEN KİMDİR?
Pol Van Boeken, 19 Eylül 1975 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

FIFA kokartlı hakem, Hatay depreminde hayatını kaybeden Atsu için formasını çıkaran Ajaxlı futbolcu Muhammed Kudüs'e sarı kart vermeyerek örnek olmuş, takdir toplamıştı.

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