Ağrı'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Kaynak: İHA
Ağrı'da göçmen kaçakçılarına operasyon
Ağrı’da göçmen kaçakçılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 100 bin 746 lira değerinde İran Riyali ele geçirildi.

Ağrı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından Göçmen Kaçakçılığı suçundan Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan projeli dosya kapsamında 13 ekip, 2 Özel Harekat ve 50 personelin katılımıyla Doğubayazıt ilçesinde 4 hedef şahsa ait 4 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

aw098652-01.jpgDÖRT KAÇAKÇI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin 746 lira değerinde İran Riyali, 1 adet kuru sıkı tabancaya ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 4 organizatör gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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