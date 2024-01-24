Ağrı'da kar esareti: Birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA
Ağrı'da kar esareti: Birçok köy yolu ulaşıma kapandı
Ağrı'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Patnos ilçesinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Yurdun doğu kesimlerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkili kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçede kar kalınlığı 40 santim olurken, yüksek kesimlerdeki köylerde ise kar yağışından dolayı birçok köy ve mezra ulaşıma kapandı.

Patnos Özel İdare Müdürü Mustafa Dinçer, 6 ekip, 2 greyder, bir dozer, 2 kepçe ile fırtınanın dinmesini bekledikleri ve şu an için acil durumlara müdahale ettiklerini ifade etti.

"FIRTINANIN DİNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yaklaşık 72 köy ve 80 mezra yolunun kapalı olduğunu aktaran Dinçer, "Şu an fırtınanın dinmesiyle ekiplerimizle çalışmalarımıza başlayıp vatandaşlarımızın işleri ve ihtiyaçlarının aksamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

aw126798-01.jpg

Son Haberler
Tabletlerin çocuklara yararı da var ama... Sağlık
Tabletlerin çocuklara yararı da var ama...
AKP’nin Ankara Belediye Başkan adayları Gündem
AKP’nin Ankara Belediye Başkan adayları
Cem Toker'den Başak Demirtaş açıklaması. 'Yanlış anlaşıldım' Gündem
Cem Toker'den Başak Demirtaş açıklaması. 'Yanlış anlaşıldım'
Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi yaşamını yitirdi Gündem
Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi yaşamını yitirdi
Turhan Çömez kimdir? İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez kaç yaşında nereli? Keşfet
Turhan Çömez kimdir? İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez kaç yaşında nereli?
Fatih Terim gitti. Hikmet Karaman geldi! Spor
Fatih Terim gitti. Hikmet Karaman geldi!