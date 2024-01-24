Ağrı'da kar esareti: Birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Yurdun doğu kesimlerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkili kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçede kar kalınlığı 40 santim olurken, yüksek kesimlerdeki köylerde ise kar yağışından dolayı birçok köy ve mezra ulaşıma kapandı.

Patnos Özel İdare Müdürü Mustafa Dinçer, 6 ekip, 2 greyder, bir dozer, 2 kepçe ile fırtınanın dinmesini bekledikleri ve şu an için acil durumlara müdahale ettiklerini ifade etti.

"FIRTINANIN DİNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yaklaşık 72 köy ve 80 mezra yolunun kapalı olduğunu aktaran Dinçer, "Şu an fırtınanın dinmesiyle ekiplerimizle çalışmalarımıza başlayıp vatandaşlarımızın işleri ve ihtiyaçlarının aksamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.