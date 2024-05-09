Ağrı’da kontrolden çıkan araç böyle takla attı

Kaynak: İHA
Ağrı’da kontrolden çıkan araç böyle takla attı
Ağrı'nın merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç takla atarak karşı şeride geçti.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın detaylarına göre, seyir halinde olan 65 ABK 797 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü, Hürriyet Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve karşı şeride geçti.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaza yerine ulaştıklarında araçta yan yatar vaziyette bulunan 4 kişinin çevredeki vatandaşlar yardımıyla dışarı çıkarıldığını gördü.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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