Ağrı’da örnek davranış: Öğretmenler, öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde "Bir Çayınızı İçeriz" projesi kapsamında ilçe genelindeki öğretmenler, öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor.

"Bir Çayınızı İçeriz" projesi kapsamında ilçe genelindeki öğretmenler, veli-okul iş birliğini geliştirmek ve okula ilgiyi artırmak amacıyla öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor. Öğrencilerinin evlerini ziyaret eden öğretmenler, çocukların gelişimiyle ilgili anne babalarla görüş alışverişinde bulunuyor. Ziyaretlerde öğrencilerin daha başarılı olması ve varsa sorunlarına çözümü için çalışılıyor.