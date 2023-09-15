Ağrı’da ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 14 Eylül'de Patnos ilçesinde üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 32 adet ruhsatsız tabanca, kuru sıkı silahları açmaya yarayan çeşitli aletler, 2 adet kuru sıkı tabanca, 34 adet av tüfeği ve 4 bin 726 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

