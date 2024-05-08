Pentagon duyurdu: Gazze’ye kurulacak geçici liman inşaatı bitti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği günlük basın toplantısında Gazze'ye kurulacak geçici liman hakkında bilgi verdi.

Singh, limanın inşaatının bugün itibarıyla tamamlandığını ancak şiddetli rüzgar ve dalgalar sebebiyle Gazze sahiline yerleştirilemediğini belirtti.

Sözcü Yardımcısı, Gazze sahiline bu hafta sonuna dek getirilmesi planlanan geçici limanın başlangıçta 8 kamyon ile çalışacağını, tam kapasiteye ulaştığında da 150 yardım kamyonunun faaliyet gösterebileceğinin kaydetti.

Singh, toplanan insani yardımların The Sagamora isimli bir nakliye gemisi ile Güney Kıbrıs'taki limandan Gazze'ye getirileceği bilgisini paylaştı.

“KARA GEÇİŞLERİNİN AÇILDIĞINI GÖRMEK İSTİYORUZ”

Singh, "İnsani yardımları Gazze'ye ulaştırmanın en iyi yolu bu değil. En iyisi kara yolu. Dolayısıyla kara geçişlerinin açıldığını ve yardımların aktığını görmek istiyoruz. İnsanı durumun vahim olduğunu biliyoruz" diye konuştu.