İzmir'de alev alev yanan tarihi bina küle döndü

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Tarihi Basmane semtinde tarihi bir binada saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

İçerisinde evsiz bir kadının olduğu binadan alev ve dumanların yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

İçerde bulunan ve dışarı çıkartılan kadın sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Tedavisin ardından kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

2 SAATLİK ZORLU MÜCADELE

Alevler, tarihi binanın ahşap dekorasyonları nedeniyle kısa sürede yayılırken, oluşan patlamalar paniğe sebebiyet verdi.

Yangın, 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.