Kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında öldürdü

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Mehmet. A. kızını taciz ettiğini öne sürdüğü Arda Demir ile Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde tartışmaya başladı.
Mehmet A., tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile evden aldığı av tüfeğiyle Demir'e ateş etti.
Ağır yaralanan Demir, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından kayıplara karışan Mehmet. A. silahıyla birlikte polise teslim oldu.
Demir’in cesedi, otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.