Ağrı’da sopalı kavga: 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ağrı’da sopalı kavga: 6 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen minibüs servisi durağının anahtarını teslim etmek istemeyince tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taşla ve sopalarla vurarak meydan kavgası çıkardı. Olay yerine gelen polis, grubu havaya ateş açarak durdurabildi. 6 kişi yaralandı

Olay, Doğubayazıt ilçesi Rıfkı Başkaya Caddesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Doğubayazıt Belediyesi tarafından açılan minibüs ihalesini kaybeden grup, ihaleyi kazanan gruba durağın anahtarını teslim etmek istemeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Taraflardan bazıları sığınmak izin iş yerlerine girdi. Ancak kavga buralarda da devam etti. Kavgada 6 kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 12 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri, minibüsçülerin ana durağında önlem aldı.

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