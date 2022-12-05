Tarihi eser niteliğinde 19 toprak çömlek ele geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yukarıtütek köyünde bir kişinin evinde tarihi eser niteliğinde objeler olduğunu belirledi. Zanlının evinde arama yapan ekipler, 19 toprak çömlek buldu.
Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tarihi eser niteliği taşıyan çömleklerin yaklaşık 4 bin yıllık olduğu belirtildi.(AA)
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