Edirne'de çam ağaçlarını kurumaya başlaması vatandaşları tedirgin etti

Kaynak: Haber Merkezi
Edirne'de çam ağaçlarını kurumaya başlaması vatandaşları tedirgin etti
Edirne'nin Meriç ilçesinde çam ağaçlarının kurumaya başladığı belirlendi. Kurumaların neden gerçekleştiği henüz belirlenemezken, yaşanan durum endişeye yol açtı.

İrem Ergin - Edirne / Yeniçağ

Meriç’in akciğerleri olan çam ormanlarında çok sayıda çam ağacının kurumaya başlaması dikkat çekiyor.

whatsapp-image-2024-05-05-at-18-34-28.jpegKuruma sebebi net olarak bilinmese de çevre köylerde yaşayan vatandaşlar bunun kış kuraklığından olabileceği dile getiriyor.

whatsapp-image-2024-05-05-at-18-34-29-1.jpegKonuyla ilgili konuştuğumuz vatandaşlar kurumanın genellikle ağacın dal uçlarından başlayarak ağaçları yavaş yavaş kuruttuğunu söylüyor, ilçenin orman varlığının büyük bir kısmını oluşturan çam ağaçlarındaki kurumalar vatandaşlar arasında endişeye neden oluyor.

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