Edirne'de çam ağaçlarını kurumaya başlaması vatandaşları tedirgin etti

İrem Ergin - Edirne / Yeniçağ

Meriç’in akciğerleri olan çam ormanlarında çok sayıda çam ağacının kurumaya başlaması dikkat çekiyor.

Kuruma sebebi net olarak bilinmese de çevre köylerde yaşayan vatandaşlar bunun kış kuraklığından olabileceği dile getiriyor.

Konuyla ilgili konuştuğumuz vatandaşlar kurumanın genellikle ağacın dal uçlarından başlayarak ağaçları yavaş yavaş kuruttuğunu söylüyor, ilçenin orman varlığının büyük bir kısmını oluşturan çam ağaçlarındaki kurumalar vatandaşlar arasında endişeye neden oluyor.