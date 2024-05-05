Sarayköy'de yaşanan metan gazı patlaması sonrası çalışmalar devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Sarayköy'de yaşanan metan gazı patlaması sonrası çalışmalar devam ediyor
Denizli'de Sarayköy ile Babadağ arasındaki yolda meydana gelen metan gazı patlamasının ardından bölgedeki yetkililer, oluşan tehlikeyi kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Yaşar Arslan - Denizli / Yeniçağ

Yol güzergahında meydana gelen bu patlama, yerel saatle sabah erken saatlerde gerçekleşti. Bölge sakinleri tarafından yoğun bir gürültü olarak tarif edilen patlama sonrası, yetkililer hızla müdahale ederek, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

whatsapp-image-2024-05-05-at-18-35-24-1.jpegBu tür patlamalar, metan gazının yer altı boşluklarında birikmesi ve çeşitli nedenlerle alev alması sonucu meydana gelmektedir. Uzmanlar, bu tip olayların önüne geçilmesi için düzenli denetimler ve yer altı gaz yoğunluklarının sürekli monitor edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

whatsapp-image-2024-05-05-at-18-35-24-2.jpegYetkililer, bölge sakinlerini ve yolu kullanacak sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarırken, çalışmaların yolun en kısa sürede tekrar kullanıma açılması için devam ettiğini belirtiyor.

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