Sarayköy'de yaşanan metan gazı patlaması sonrası çalışmalar devam ediyor

Yaşar Arslan - Denizli / Yeniçağ

Yol güzergahında meydana gelen bu patlama, yerel saatle sabah erken saatlerde gerçekleşti. Bölge sakinleri tarafından yoğun bir gürültü olarak tarif edilen patlama sonrası, yetkililer hızla müdahale ederek, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Bu tür patlamalar, metan gazının yer altı boşluklarında birikmesi ve çeşitli nedenlerle alev alması sonucu meydana gelmektedir. Uzmanlar, bu tip olayların önüne geçilmesi için düzenli denetimler ve yer altı gaz yoğunluklarının sürekli monitor edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Yetkililer, bölge sakinlerini ve yolu kullanacak sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarırken, çalışmaların yolun en kısa sürede tekrar kullanıma açılması için devam ettiğini belirtiyor.