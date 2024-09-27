Ağrı Patnos’ta zehirli yılan paniği! Engerek yılanı şehre girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağrı Patnos’ta zehirli yılan paniği! Engerek yılanı şehre girdi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, şehir merkezine yakın bir bahçede zehirli olduğu düşünülen bir engerek yılanı vatandaşlar tarafından fark edildi. Gündoğdu Kısa isimli vatandaş, bahçesinde rastladığı yılanı soğukkanlılıkla yakalayarak zarar vermeden doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Olay, Patnos Merkez'e 500 metre mesafede gerçekleşti. Yılanın, Türkiye'nin doğu bölgelerinde sıkça rastlanan zehirli Vipera türlerinden biri olduğu tahmin edildi. Bu yılanlar, özellikle yaz aylarında kırsal kesimlerde görülüyor.

Gündoğdu Kısa, olayı şöyle anlattı:

"Bahçede çalışırken yılanı fark ettim. İlk başta korktum ama zarar vermeden yakalayabileceğimi düşündüm. Yılanı tutup, yaşam alanından uzak bir doğa alanına bıraktım. Kimse zarar görmediği için mutluyum."

Patnos bölgesinde engerek yılanlarına rastlamak yaygın bir durum. Bu yılanlar genellikle insanlara saldırmaktan kaçınsa da, zehirli oldukları için temkinli yaklaşmak gerekiyor. Uzmanlar, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların yılanları öldürmeye çalışmaması gerektiğini, mümkünse doğaya bırakılmasının en sağlıklı çözüm olduğunu belirtti.

Yılanların doğal dengenin önemli bir parçası olduğunu hatırlatan uzmanlar, insan müdahalesinin sınırlı tutulması gerektiğini ve bu tür olayların doğanın bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladıı

Ağrı'nın Patnos’ta zehirli yılan paniği

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