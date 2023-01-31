Nusret'i kimse sahada görmemiş. Arjantinli Agüero'dan tarihi itiraf

Katar'daki 2022 Dünya Kupasını kazanan Arjantin'in kutlamaları sırasında Nusret Gökçe'nin sahaya inmesi Arjantinli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanırken, aylar sonra Sergio Agüero'dan bir itiraf geldi.

Sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmasına rağmen Arjantin Milli Takımı ile Katar'da yer alan ve kupa töreninde de sahada bulunan Agüero, Nusret Gökçe ile ilgili olarak; "Sosyal medyadaki yorumları birkaç gün sonra gördüm.

O zaman farketmemiştim. Birkaç saat sonra bile değil. Birkaç gün sonra...

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz bir şeyi kutluyorduk. Onu farkedemeyecek kadar derinlere dalmıştık" dedi.

SADECE SEÇİLMİŞ KİŞİLERİN DOKUNMASI SERBEST

Kupa töreninin ardından sahaya giren Nusret Gökçe'nin kupayla fotoğrafları da çıkmıştı. Dünya futbolunun patronu FIFA'nın kurallarına göre ise, Dünya Kupası'na belirli kişiler dışında dokunulması kesinlikle yasak.

FIFA'nın bildirisinde şunlar yazıyor; "Dünyanın en tanınmış spor ödüllerindne biri ve paha biçilemez bir ikon olan orjinal FIFA Dünya Kupası'na yalnızca eski kazananlar, devlet başkanları ve seçkin bir grup insan dokunabilir."

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