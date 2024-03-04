Ağzınıza 2 kutusunu bile sürmeyin. Ölüm saçıyor. Bilim insanları açıkladı

Gazlı içeceklerin sağlığa zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Kanadalı araştırmacılar, bu içecekleri haftada ne kadar içmenin uygun olduğunu belirlemek için ilginç bir çalışma yaptılar.

Araştırmacılar, 30 yıl boyunca 100 bin kişinin yeme-içme ve spor alışkanlıklarını izleyerek bunları kalp sağlığıyla ilişkilendirdiler.

Çalışmaları American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlandı.

Çalışmanın sonucunda, farklı marka ve tatlarla üretilen gazlı içeceklerin insanlara zarar verdiği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, gazlı içecek içenlerin spor yaparak elde ettikleri faydaların büyük kısmını kaybettiklerini bildirdiler.

Örneğin, haftada iki kutu 350 ml'lik gazlı içecek içmek, haftada 150 dakika spor yapmanın kalbe sağladığı yararı yok edebiliyor.

Araştırmacılar, şeker kamışı ve şurup içeren gazlı içeceklerden uzak durulması gerektiğini de vurguladılar.

"SUYU TERCİH EDİN"

Profesör Jean-Philippe Drouin-Chartier, "Spor yapmak, şekerli içeceklerin kalp hastalığına yol açma riskini azaltıyor, ama tamamen önlemiyor" dedi.

Chartier, "Bu içeceklerin reklamlarında genelde aktif insanlar görülüyor. Bu da, spor yapanların şekerli içecek içebileceği izlenimi yaratıyor" diye ekledi.

Ancak araştırmacılar, bunun doğru olmadığını belirttiler.

Kanadalı ekip, halk arasında iki kutu gazlı içecek içmenin çok fazla olmadığı düşünüldüğünü, ancak bunun da sağlık açısından sorunlar yarattığını söylediler.

Araştırmacılar, tüketicilere bu içecekleri azaltmalarını ve "en iyi seçenek olan suyu" içmelerini tavsiye ettiler.