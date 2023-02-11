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Haluk Levent proje bütçesini açıkladı. Ünlü isimlerin pazarlık masasında olduğunu söyledi

Müzisyen ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, deprem bölgelerine yönelik uygulamaya koyacakları yeni projelerini açıkladı. Levent ayrıca ünlü isimlerin depremzedeler için şirketlerle yaptıkları pazarlığın görüntülerini paylaştı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 00:05
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AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ünlü isimlerin depremzedelere yardım için pazarlık masasında olduğunu açıkladı

Haluk Levent proje bütçesini açıkladı. Ünlü isimlerin pazarlık masasında olduğunu söyledi
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AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerine yönelik yapacakları yeni projeyi duyurdu.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir video ve açıklama yayınlayan Haluk Levent, şunları söyledi:

“İki gün içinde Hatay’a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor. Okulları onaracağız. Yaşlılar için bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları açacağız. Günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız. Bütçeyi en az 850 milyon₺ olarak belirledik. Söz veriyoruz”

PAZARLIKLAR YAPIYORLAR

Haluk Levent yaptığı başka bir paylaşımdaysa depremzedelere yardımcı olmak konusunda kendisine destek olan ünlü isimlerin görüntülerine yer verdi. Oktay Kaynarca, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun depremzedelere yardım için şirketlerle pazarlık yaparken görüldüğü videoyu payaşan Levent şunları yazdı:

"Ve muazzam pazarlıklar başladı. 13 saattir onlarca şirketle pazarlıklar yapıyorlar Ahbap adına. Sağolsunlar!"

 

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