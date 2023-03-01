Haluk Levent kayıp çocuklar için harekete geçti. Attığı tweeti sildi sonra yeniden paylaşım yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 45 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiği depremler, Türkiye'yi yasa boğdu.

11 ilde yıkıma yol açan felaketin ardından çocuklarının kaybolduğunu belirten aileler, seslerini sosyal medyada duyurmaya çalıştı.

KAYIP ÇOCUKLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Afetin ilk gününden itibaren bölgede yardım faaliyetleri yürüten, hatta topladıkları bağışlar nedeniyle iktidar kanadının da hedefi olan Ahbap Başkanı Haluk Levent, konuyla ilgili olarak çalışma başlattıklarını duyurarak

"Kaybolan çocukları hastanelere ve defin birimlerine biz de soruyoruz. Çocuklarını bulamayan aileler bu tweetin altına isim ve adres bilgisi yazsın. Bizler de ipin ucundan tutalım. Depremin ilk günü böyle bir sistemle birçok kişi bulunmuştu. Bir çocuğumuza bile ulaşsak ne mutlu." dedi..

TWEETİNİ SİLDİ YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Haluk Levent bir süre sonra ilk attığı tweeti silip sonra yeniden paylaşım yaparak kuruluşlarla ortak çalışma yapacağını açıkladı.

Levent paylaşımında; "Bizlere gelen tüm ihbarları tek tek aldık. İlgili birimlerle biz de koordinasyonda olacağız Twit’i artık siliyoruz. Çocuklar için 6 şubattan beri sahada olan Afet Çocuk Koordinasyon ekibiyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz Ve yakında çalışma sonuçlarını sizlere bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in ilk paylaşımını silmesi "yukarıdan baskı mı gördü" yorumlarına neden oldu...

İşte o paylaşımlar: