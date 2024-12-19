Ahır ve samanlık alev topuna döndü

Yangın, saat 11.00 sıralarında Mesciçele köyünde çıktı. İ.C.'ye ait ahırda elektrik kaynaklı olduğu düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Ahırın yanında bulunan samanlığa alevler sıçradı. Köydeki vatandaşlar yangını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ahır içerisinde bulunan 20 hayvan için vatandaşlar seferber oldu. 17 ineğin vatandaşların yardımıyla kurtulduğu yangında 3 inek telef oldu.

Yangın ahır ve samanlığın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ahır ve samanlık küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.