UNESCO'dan sevindirici haber: Türkiye'den bir kültürel unsur daha listeye eklendi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin ‘Ahlat taş işçiliği geleneği’ adlı ulusal adaylık dosyasının Fas’ta düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi’nin 17. oturumunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kayıtla Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 22’ye ulaştığı belirtilerek, “Ata yadigarı geleneksel sanatlarımızı yaygınlaştırarak korumak amacıyla farkındalığı artırmaya devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE BUGÜNE KADAR HANGİ UNSURLARI UNESCO LİSTESİNE KAYDETTİRDİ?

* Meddahlık Geleneği (2008)

* Mevlevi Sema Törenleri (2008)

* Âşıklık Geleneği (2009)

* Karagöz (2009)

* Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya (2009) (2016 yılında dosya Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan katılımı ile genişletilmiştir)

* Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer, 2010)

* Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)

* Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)

* Geleneksel Tören Keşkeği (2011)

* Mesir Macunu Festivali (2012)

* Türk Kahvesi ve Geleneği (2013)

* Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014)

* İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka (Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ortak dosya) (2016)

* Geleneksel Çini Sanatı (2016)

* Bahar Bayramı Hıdırellez (Makedonya ile ortak dosya) (2017)

* Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği (Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortak Dosya, 2018)

* Geleneksel Türk Okçuluğu (2019)

* Minyatür Sanatı (Azerbaycan, İran ve Özbekistan ile Ortak Dosya) (2020)

* Geleneksel zekâ ve strateji oyunu: Togyzqumalaq, Toguz Korgool, Mangala / Göçürme (Kazakistan ve Kırgızistan ile Ortak Dosya) (2020)

* Hüsn-i Hat, Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı (2021)

Türkiye, kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 4 ülke arasında yer alıyor.