30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • UNESCO'dan sevindirici haber: Türkiye'den bir kültürel unsur daha listeye eklendi

UNESCO'dan sevindirici haber: Türkiye'den bir kültürel unsur daha listeye eklendi

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydedilmeye hak kazanan değerleri açıklandı. Buna göre Türkiye'nin aday gösterdiği 'Ahlat taş işçiliği geleneği' acil koruma gerektirenler listesine yeni kayıt olarak eklendi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:46
Takip Et

Ahlat taş işçiliği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdi

UNESCO'dan sevindirici haber: Türkiye'den bir kültürel unsur daha listeye eklendi
+
Aa
-

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin ‘Ahlat taş işçiliği geleneği’ adlı ulusal adaylık dosyasının Fas’ta düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi’nin 17. oturumunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kayıtla Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 22’ye ulaştığı belirtilerek, “Ata yadigarı geleneksel sanatlarımızı yaygınlaştırarak korumak amacıyla farkındalığı artırmaya devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE BUGÜNE KADAR HANGİ UNSURLARI UNESCO LİSTESİNE KAYDETTİRDİ?

* Meddahlık Geleneği (2008)

* Mevlevi Sema Törenleri (2008)

* Âşıklık Geleneği (2009)

* Karagöz (2009)

* Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya (2009) (2016 yılında dosya Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan katılımı ile genişletilmiştir)

* Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer, 2010)

* Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)

* Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)

* Geleneksel Tören Keşkeği (2011)

* Mesir Macunu Festivali (2012)

* Türk Kahvesi ve Geleneği (2013)

* Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014)

* İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka (Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ortak dosya) (2016)

* Geleneksel Çini Sanatı (2016)

* Bahar Bayramı Hıdırellez (Makedonya ile ortak dosya) (2017)

* Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği (Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortak Dosya, 2018)

* Geleneksel Türk Okçuluğu (2019)

* Minyatür Sanatı (Azerbaycan, İran ve Özbekistan ile Ortak Dosya) (2020)

* Geleneksel zekâ ve strateji oyunu: Togyzqumalaq, Toguz Korgool, Mangala / Göçürme (Kazakistan ve Kırgızistan ile Ortak Dosya) (2020)

* Hüsn-i Hat, Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı (2021)

Türkiye, kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 4 ülke arasında yer alıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
7
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.