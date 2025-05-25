Ahmed Şara'dan sürpriz ziyaret! Gece Tank Palet Fabrikası'na gitmiş

Beşir Esad yönetiminin devrilmesi sonucu Suriye'de başa gelen HTŞ lideri Ahmed Şara, yurt içi ve yurt dışı temaslarını sürdürüyor.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ziyaret eden Şara, gece dikkat çeken bir durağa daha uğradı.

Şara, Erdoğan ile temaslarının ardından Sakarya'daki BMC'nin işlettiği Tank Palet Fabrikası'na geldi.

BAKAN GÜLER EŞLİK ETTİ

Söz Sakarya gazetesinden Melike Çokol'un haberine göre Şara'nın fabrika ziyaretine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.

Güler'in yanı sıra ziyarete, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya protokolünden isimler de katıldı.

Fabrikada Altay tankı ve üretilen tank motorlarını inceleyen Şara, daha sonra Sapanca’da bir otelde yemek yedi.

Şara ardından Sakarya’dan ayrılırken bu geziye dair fotoğraf paylaşılmadı.

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