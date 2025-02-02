Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan'a: Veliaht Prens ile görüşecek

Kaynak: İHA
Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan'a: Veliaht Prens ile görüşecek

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan’a ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor. Şara, Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan'a ilk yurt dışı ziyaretini yapıyor. Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte Riyad'a ulaşan Şara, burada Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor. Şara, Suriye'deki geçiş dönemi Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapıyor. 29 Ocak'ta Suriye'de düzenlenen "Zafer Konferansı"nda Ahmed Şara'nın geçiş dönemi Cumhurbaşkanı olarak ilan edilmesinin ardından, Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.

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