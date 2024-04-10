Ahmet Çakar açıkladı. FIFA'dan TFF'yi şok edecek Fenerbahçe talebi

Süper Lig’de yaşanan art arda skandallar ve hakem hataları nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelirken eski hakem Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.

TFF’den Fenerbahçe-Ankaragücü maçına ait VAR kayıtlarını yayınlamasını isteyen Çakar FIFA’nın yakında o kayıtları talep edeceğini açıkladı.

İşte Ahmet Çakar’ın açıklamaları:

"Federasyon ve MHK Fenerbahçe Ankaragücü maçının son yarım saatteki bütün VAR konuşmalarını yayınlayın. Buna nefes almalar dahil. Çünkü FIFA bunu isteyecek sizden. Beyler biz böyle saçlar beyaz döktük filan ama beni şey zannetmeyin… FIFA Fenerbahçe-Ankaragücü maçının son yarım saatini tüm VAR kayıtlarını bir dinleyeyim diyecek"