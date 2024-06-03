Ahmet Çakar: Ah Ali Koç ah

Çakar, bu durumu 'Kesinlikle kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Dünya çapında tanınan Portekizli teknik adam Mourinho, Fenerbahçe'nin başına geçti.

Mourinho, Ülker Stadyumu'nda yapılan törende Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Sarı Lacivertli taraftarlar törene büyük ilgi gösterdiler..

Yaklaşık 30 bin taraftarın izlediği imza töreninin ardından, Beyaz Futbol programında yorumcu olarak görev yapan Çakar, dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Çakar, "Jose Mourinho'ya tanrısal bir muamele yapılması, her şeyin üstünde tutulması son derece üzücü ve düşündürücü... Bu asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İŞTE ÇAKAR'IN PAYLAŞIMLARI: