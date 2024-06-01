Ahmet Çakar Ali Koç'u topa tuttu

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasına dikkat çekerken Galatasaray benzetmesiyle Ali Koç'a göndermede bulundu.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mourinho tercihini sert bir dille eleştirdi.

Ali Koç'u tutarsız olmakla suçlayan Çakar, "Ali Koç 'Bu ligde sportif gerçeklik yok' diyordu. Peki, neden İsmail Kartal'ı gönderdiniz" diyerek eleştirisini dile getirdi.

İŞTE ÇAKAR'IN SÖZLERİ:

Oysa o, 99 puan topladı ve en fazla gol attıran kişiydi. Jose Mourinho'yu getirdiniz. Şimdi maaş ve tazminat miktarını göreceğiz. Eğer ligin değeri yoksa, neden bu hamleleri yaptınız? Yine tutarsız açıklamalar ve tutarsız hareketler sergileniyor.

"Fenerbahçe, Mourinho'nun önerdiği oyuncuları da transfer edecek ve bu, önemli maliyetlere yol açacak" diyerek sözlerine devam eden Ahmet Çakar şöyle konuştu:

Hakemler, TFF gibi konuları bir kenara bırakın. Kendinizi şampiyon ilan ettiğiniz kadroyu değiştiriyorsunuz. O zaman Galatasaray'a veya Erden Timur'a, Okan Buruk'a yönelik eleştirilerde bulunmamalısınız. Demek ki onlardan daha iyi olma çabasındasınız.

Örnek mi? Lukaku ve Lewandowski. Aldığınız Edin Dzeko, Icardi'den daha az gol attı. Bu yüzden onları geçmek istiyorsunuz. Çünkü düşman yaratma politikasını Aziz Yıldırım da son açıklamalarıyla reddetti. Artık TFF gibi konuları bir kenara bırakın.