Ahmet Çakar: Arda Kardeşler şaşkın ördek. Halil Umut Meler eyyamcı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi Arda Kardeşler ve Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yöneten Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Çakar, Sabah gazetesindeki yazısında Beşiktaş-Başakşehir maçıyla ilgili olarak, "Gelelim hakem Arda Kardeşler'e... Oyun genelinde fena değildi. Fakat sahada kibrinden dolayı şaşkın ördek gibi dolaşıp oyuncularda güven tesis edemiyor. Sarı kartı olan Opoku'nun Bakhtiyor'un ağzını burnunu dağıtmasına reaksiyon göstermedi. Hadi diyelim kırmızı kart değil, sarı verse Opoku atılacak" yorumunu yaptı.

Çakar'ın Halil Umut Meler'le ilgili ifadeleri de şöyle:

"Hakem Halil Umut Meler, havaya girmiş. Futbolcuyu rencide edici hareketler içinde. Risk almayıp forvet aleyhine faulleri verebiliyor. Bunun adı eyyamcılıktır. En büyük eyyamı ise ikinci yarıda yaşanan arbedede Rodrigues ve Ndiaye'nin Oosterwolde'yi boğazından tutup yere yatırmasına hiçbir kart vermeyişidir. Bence Rodrigues kırmızı kart görmeliydi. Üstelik VAR müdahalesi de olmadı."