Ahmet Çakar bende 3 kişinin CD'si var dedi: Türkiye'yi içinden patlatacak

Beyaz Futbol programı yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar gündemde bomba etkisi yaratacak bir iddiada bulundu

Eline gizli bir kayıtın geçtiğini belirten Çakar Süper Lig şampiyonunun önceden belirlendiğini söyledi.

Ahmet Çakar’ın ifadeleri şu şekilde:

"Korkunç! Türkiye'yi içinden patlatacak bir konuşma trafiği gizli kayıtla, ortam dinlemeyle ele geçti.

Elime bir CD geçti. CD'deki konuşmada 3 kişi var. 3 kişinin kim olduğuna emin değilim, sesler birbirine benzer. Kriminolojik bir inceleme yaptırıp yaptırmamaya daha vermedim. Çünkü çok bela bir iş.

Düşün; sen(Rasim Ozan Kütahyalı), ben, Ertem bir gün hamamda ya da gizli bir villada ortam dinlemesiyle üçümüzün konuşmaları... Örneğin Ertem diyor ki, 'Ağabey bu sene Galatasaray'ı şampiyon yapacağız. Al sana 100 dolar, sana 150 dolar' gibi korkunç, Türkiye'yi içinden patlatacak bir telefon trafiği gizli kayıtla, ortam dinlemeyle ele geçti."