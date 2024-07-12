Ahmet Çakar Büyükekşi'yi milyonların önüne attı

Türkiye Futbol Federasyonu’nda gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi adaylar bir bir geri adım atmaya başladı.

Önce Samsunspor eski başkanı İsmail Uyanık ondan bir saat sonrada Servet Yardımcı yapılan baskı ve şantajlar nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

2 adayın bu ani geri çekilmesiyle birlikte başkanlık yarışında sadece Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu kaldı.

Geçtiğimiz sezon pek çok skandala sebep olan Mehmet Büyükekşi’nin yeniden seçilmesi beklenirken Ahmet Çakar’dan flaş bir hamle geldi.

ANKET BAŞLATTI

Daha öncesinde Büyükekşi’ye söylediği sözler nedeniyle hakim karşısına çıkıp davayı kazanan Ahmet Çakar bu seferde Büyükekşi’yi X’deki 1.2 milyon takipçisinin önüne attı.

X hesabından bir anket paylaşan Ahmet Çakar takipçilerine “Mehmet Büyükekşi ye güveniyor ve TFF başkanlık görevine devamını onaylıyor musunuz” sorusunu yöneltti.

Çakar’ın bu anketine katılımcıların yüzde 8,3’ü evet derken yüzde 91,7’si ise hayır oyu verdi.

İBARHİM HACIOSMANOĞLU'NU DESTEKLEYECEK

TFF delegesi olan Ahmet Çakar ayrıca yapılacak olan seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu’nu destekleyeceğini ifade etti.