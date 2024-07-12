Ahmet Çakar Büyükekşi'yi milyonların önüne attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Büyükekşi'yi milyonların önüne attı

Servet Yardımcı ve İsmail Uyanık'ın çekilmesiyle yeniden başkan seçilmesi beklenen Mehmet Büyükekşi hakkında Ahmet Çakar'dan flaş bir hamle geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi adaylar bir bir geri adım atmaya başladı.

Önce Samsunspor eski başkanı İsmail Uyanık ondan bir saat sonrada Servet Yardımcı yapılan baskı ve şantajlar nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

2 adayın bu ani geri çekilmesiyle birlikte başkanlık yarışında sadece Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu kaldı.

Geçtiğimiz sezon pek çok skandala sebep olan Mehmet Büyükekşi’nin yeniden seçilmesi beklenirken Ahmet Çakar’dan flaş bir hamle geldi.

ANKET BAŞLATTI

Daha öncesinde Büyükekşi’ye söylediği sözler nedeniyle hakim karşısına çıkıp davayı kazanan Ahmet Çakar bu seferde Büyükekşi’yi X’deki 1.2 milyon takipçisinin önüne attı.

X hesabından bir anket paylaşan Ahmet Çakar takipçilerine “Mehmet Büyükekşi ye güveniyor ve TFF başkanlık görevine devamını onaylıyor musunuz” sorusunu yöneltti.

Çakar’ın bu anketine katılımcıların yüzde 8,3’ü evet derken yüzde 91,7’si ise hayır oyu verdi.

İBARHİM HACIOSMANOĞLU'NU DESTEKLEYECEK

TFF delegesi olan Ahmet Çakar ayrıca yapılacak olan seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu’nu destekleyeceğini ifade etti.

ekran-goruntusu-2024-07-12-122059.png

Son Haberler
Angel Di Maria imzayı attı Spor
Angel Di Maria imzayı attı
Google o uygulamanın resmen fişini çekti Teknoloji
Google o uygulamanın resmen fişini çekti
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi Gündem
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Patron hakkını arayan işçileri tehdit etti. 'Cevap verme bana. Ben söz verince konuşacaksın' Gündem
Patron hakkını arayan işçileri tehdit etti. 'Cevap verme bana. Ben söz verince konuşacaksın'
Arnavutköy'de 23 kaçak yapı daha yıkıldı Yerel Haberler
Arnavutköy'de 23 kaçak yapı daha yıkıldı
47 bin 700 TL promosyon alacaklar. Resmen açıklandı Ekonomi
47 bin 700 TL promosyon alacaklar. Resmen açıklandı