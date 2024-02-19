Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu utanmalıdır. İlhan Palut seninle gurur duyuyorum evlat

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Ankaragücü-Galatasaray maçıyla ilgili konuşurken, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakar, Beyaz TV'deki programda şunları söyledi:

- Emre Belözoğlu utanmalıdır. Tekrar söylüyorum. Emre Belözoğlu utanmalısın.

- İlhan Palut. Seninle gurur duyuyorum evlat.

- Şampiyonluğa oynayan takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray. 2 deplasman. Biri Rize. Biri Ankara.

- Tüm spor kamuoyuna soruyorum. Bir maç 3-1. Bir maç 3-0. Futbolcuların kenardaki teknik yönetimi motivasyonu sizde bir şey uyandırdı mı?

- Rize ısırıyor atlıyor. Öne geçtiler. 46'da 47'de golü yememiş olsalardı maçı kaybetmeyebilirlerdi.

- Bugün Ankaragücü'nü seyrettim. Ankaragücü takım tarihinde benim hakemlik yaptığım yıllar dahil olmak üzere 4 büyüklere karşı ilk defa bu geceki gibi pamuk gibi oynadılar.

- Kenarda Emre'yi görüyorum. Sanki anaokuluna yeni atanmış bir öğretmen. Anaokulundaki çocukları kırmamak için oğlum kızım dersin ya...

- Kenarda zıp zıp zıplayan, Halil Umut Meler'in dövülme olayında baş sorumlu değil ama kenardan yan oyuncu olarak sorumluluk taşıyan adam bu akşam pamuk gibi. Ankaragücü sanki çift kale antrenman maçına çıkmış...