Ahmet Çakar Ertem Şener'i tokatladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Ertem Şener'i tokatladı!

Ahmet Çakar ve Ertem Şener'in tartışmalı Immobile-Manaj pozisyonunu canlı yayında canlandırması sosyal medyada gündem oldu.

Çakar'ın, Şener'in ensesine tokat atması futbolseverler arasında büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turu rövanş karşılaşması nedeniyle bir maçı ertelenen siyah-beyazlılar, ligde oynadıkları üç maçı da kazanarak puanını 9'a yükseltti.

Maçın başında Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile ile Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj arasında yaşanan tartışma, İtalyan oyuncunun sarı kart görmesine neden oldu.

Bu pozisyon, kırmızı kart tartışmalarını da beraberinde getirdi ve spor kamuoyunda geniş yer buldu.

Ahmet Çakar ve Ertem Şener'in, bu tartışmalı pozisyonu canlı yayında yeniden canlandırması ise kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan video oldu.

Çakar'ın Şener'e attığı tokata binlerce yorum geldi.

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