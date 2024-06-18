Ahmet Çakar Ertem Şener'i yerle bir etti

Futbolseverlerin merakla beklediği EURO 2024 sonunda başladı.

Turnuvada ilk hafta maçları oynanmaya devam ederken tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi.

A Milli Takımımız bugün F Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Milyonları ekran başına kitleyecek olan mücadele saat 20.00’de Dortmund’daki Signal Iduna Park’ta oynanacak.

"ERTEM ŞENER'İ MAÇA ALMAYIN"

Dev mücadeleye artık saatler kalırken ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan Ertem Şener’e olay yaratacak bir tepki geldi.

Dün oynanan Fransa-Avusturya maçında yaşanan sakatlıkları Ertem Şener’in maça gitmesine bağlayan Ahmet Çakar Şener’in millilerimizin maçına alınmamasını istedi.

Ahmet Çakar paylaşımında, “Sevgili Ertem Şener bir Fransa maçına gittin, Mbappe’nin burnu kırıldı, Griezmann’ın kafası açıldı. Burdan stat güvenliğinde bulunan Türk vatandaşlarımıza sesleniyorum. 1.80 boyunda, kumral, sakallarını kesmiş, parlak,Sıvacı kılıklı,elinde mala ile gezen kişiyi, Ertem Şener’i Türkiye - Gürcistan maçına sakın almayın. Gitme evladım. Sen gidersen kaybedeceğiz. Gitme. Almayın” dedi.

Çakar’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar esprili bir şekilde ünlü yorumcuya destek verdi.