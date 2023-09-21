Ahmet Çakar Galatasaray'ın grupta kaçıncı olacağını açıkladı

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Kopenhag maçıyla ilgili YouTube'dan BTV'ye konuştu.

Çakar, şunları söyledi:

"Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara'nın verdiği demeçler Galatasaray'a karşı ağır terbiyesizliktir. Maçtan sonra hocaları da 1 puanı beğenmiyoruz tarzında bir açıklama yaptı. Sana maçtan önce 1 puan teklife etseler kabul ederdin Neye söyleniyorsun?

Galatasaray bu grupta sonuncu olabilir. Her maç bir final. Manchester United'la oynanacak maç Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını belirleyecektir.

Kimse bu kadroyu 2013'te Galatasaray'ın Çeyrek Final oynadığı kadroyla kıyaslamasın. O kadro daha iyiydi ve takım olmayı başarmıştı. Üstelik Selçuk, Burak, Umut gibi futbolcular premium zamanındaydı."

Ahmet Çakar, Galatasaray Kopenhag maçından 2 gün önce yaptığı yorumda da şunları söylemişti:

"Galatasaray'ın defansı sürekli error veriyor. Molde maçında da gördük. Samsunspor'a karşı da 2 gol yediler. Bu sayı fazla olabilirdi. Galatasaray, Kopenhag'ı yener mi? Bilmem ama şunu biliyorum bu maçta kalesinde en az 2 gol görür."