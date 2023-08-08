Ahmet Çakar Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlikeyi açıkladı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlikeyi açıkladı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın iyi oynamadığını belirterek çarpıcı iddialarda bulundu.

Çakar, Sabah gazetesinde Murat Özbostan'ın sorularına cevap verdi. "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını nasıl görüyorsunuz?" sorusunu Çakar şöyle yanıtladı:

"Galatasaray iyi oynamıyor. Tıpkı geçen senenin sezon başında ilk 6-7 haftasında olduğu gibi. Ljubljana'nın Galatasaray'dan daha aşağıda bir takım olduğu kesin ama bu futbol. Diyelim ki elediler çok daha ciddi bir rakiple oynayacaklar.

Galatasaray için en büyük tehlike şu; Şampiyonlar Ligi'ne giremedikleri an 30-40 milyon Euro kayıpları olacak ki bu açık zaten delik olan bütçede daha büyük bir delik açacak.
Bazı oyuncular çok geç katıldı, İcardi adeta dokunulmaz gibi sezon açıldıktan bir ay sonra geldi. İşler iyi giderken ve İcardi gollerini atarken bu tür konular fazla rahatsız edici olmaz ama işler bir kötüye giderse eski defterler açılır, büyük bir huzursuzluk başlar."

Çakar yeni MHK ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için de şu ifadeleri kullandı:

"Düşünebiliyor musunuz hakem ve yorumcu olarak 40 yıldır bu işin içindeyim Ahmet İbanoğlu'nu hayatımda bir kez gördüm.

Benim zar zor tanıdığım bir adamı MHK Başkanı yapmanın anlamı şu; MHK sekreterya olacak, yapay zeka, algoritma gibi yalanlarla futbol kamuoyu uyutulacak, hakemlerle ilgili tüm atama ve kararları TFF Başkanı ve yanındakiler verecek. Bunu topluma inandırırsınız ama futbolun içindeki insanlar sadece size gülerler.

Türk hakemlerinin bu sezon yapacağı tüm hataların faturası Büyükekşi'dedir. Üstelik Büyükekşi, RTÜK başkanlığına da soyunmuş, aklı sıra televizyondaki spor programlarına ayar verilecekmiş."

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