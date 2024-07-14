Ahmet Çakar hangi başkana oy vereceğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde Mehmet Büyükekşi'nin karşısındaki tek rakip olan İbrahim Hacıosmanoğlu'na sürpriz bir destek de Ahmet Çakar'dan geldi.

FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, TFF seçimlerinde Hacıosmanoğlu'na oy vereceğini duyurdu.

Çakar, Hacıosmanoğlu'na desteğini şu sözlerle ifade etti:

"Servet Yardımcı federasyon başkanlığından çekildi, çok tuhaf bir durum. Deli dolu İbrahim Hacıosmanoğlu federasyon başkanlığına aday. Kendisine de imza verdim. Sevgili başkan artık BYLOKK'çu Mehmet Büyükekşi'ye karşı rakip. Kardeşim Ali Kum ve ben, Sayın Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sonuna kadar arkasındayız."

'İbrahim Bey 'O gün ben de hata yaptım' dedi'

Ahmet Çakar, Trabzonspor başkanı iken hakemleri rehin alan Hacıosmanoğlu'na bu olayı sorduğunu da açıkladı:

"Az önce İbrahim Hacıosmanoğlu ile yemekteydim. Ona bizzat sordum, bugün olsa hakemleri yine rehin alır mıydın dedim. İbrahim Bey'in verdiği cevap 'Hayır, insanlar hata yapar. O gün ben de hata yaptım' oldu."