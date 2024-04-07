Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin Süper Kupa'yı ne yapması gerektiğini açıkladı

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Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin Süper Kupa'yı ne yapması gerektiğini açıkladı
Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar, Süper Kupa maçının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef aldı.

Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçı beklendiği gibi yarıda kaldı.

Galatasaray sahaya tam kadro çıkarken, Fenerbahçe Yönetimi protesto amacıyla Şanlıurfa'ya U19 takımını götürmüştü.

Başlama düdüğünün üzerinden henüz 1 dakika geçmişti, Galatasaray Icardi ile golü atıp öne geçti.

Fenerbahçe'nin gençleri de santra yapmadan sahadan çekildi.

Karşılaşma sonrasında eleştirilen isimlerden biri de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi idi.

Büyükekşi için ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar sert sözler sarf etti.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından, "Eyyy Mehmet Büyükekşi adlı şahıs! Süper kupayı al, evine götür, güzelce sabunla yıka, sonra uygun bir yere koy…" mesajı yazdı.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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