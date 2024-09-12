Ahmet Çakar Okan Buruk'a taktik verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’u hedef aldı.

"FUTBOL BU DEĞİL"

Okan Buruk’un hakemlerle bağı olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam açıklamasında, “Mesela ben şampiyonluk adayı olan takımlardan birinin teknik direktörünün bazı hakemlerin yakın arkadaşı olduğuna inanamam çünkü buna inanırsam eşyalarımı toplar giderim. Çünkü futbol bu değil” dedi.

Okan Buruk Mourinho’nun bu ve daha önceki açıklamaları karşısında cevap vermezken Ahmet Çakar’dan sürpriz bir tepki geldi.

"İÇİNDEN GEÇERDİM"

Galatasaray teknik direktörünün böyle susmaması gerektiğini söyleyen Ahmet Çakar, "Ben şimdi Galatasaray hocası olsam var ya Jose Mourinho'nun içinden geçerdim ama Okan Buruk da o yok. Jose Mourinho'nun son 10 yılda şampiyon olamadığını, hep tazminatlarla gelir elde ettiğini ve Manchester United, Tottenham, Roma gibi takımları çalıştırarak kariyerinin düştüğünü ifade ederdim" sözlerini sarf etti.