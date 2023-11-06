Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'yı kovdu: Programı terk et!

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol programında Ertem Şener'e, "Korkma Koç Ailesi'nden" dedi, ortalık karıştı. Ahmet Çakar da "Programdan çık, hayrına olacak" ifadesini kullandı.

Abdullah Şaşkın KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'yı kovdu: Programı terk et!

Beyaz Tv'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programı yaşanan gerginlik nedeniyle erken sona erdi.
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç için "Siyasi güçleri kalmasa da, Türkiye'nin en zengin adamı" başladığı sözü sonrası ortam bir anda gerildi.

'KORKMA KOÇ AİLESİ'NDEN!'
Moderatör Ertem Şener, "Ne alakası var siyasi güçle. Konunun bununla bir ilgisi yok" karşılığını verince, Rasim Ozan Kütahyalı da "Analiz ediyorum, korkma Koç Ailesi'nden" ifadesini kullandı. Bu sözler tartışmayı iyice alevlendirdi.

'BENİ KENDİNLE KARIŞTIRMA RASİM!'
Ertem Şener, "Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Rasim bu konuda beni kendimle karıştırma. Sen de korkma Erden Timur'dan" dedi. Araya giren Ahmet Çakar, "Rasim istersen sen bu akşam dinlen. İstersen programdan çık, hayrına olacak" uyarısında bulundu.

'ERTEM İSTERSE TAMAMEN DE AYRILIRIM!'
"Eğer Ertem gitmemi isterse giderim, tamamen de ayrılırım" cevabını veren Rasim Ozan Kütahyalı program sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Ne Ali Koç ne de Erden Timur umurumda değil. Çoğu zaman programda eğlence için geyik yaparım, ama hakikati söyleyeceğim zaman da eğip bükmeden ben söylerim."

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