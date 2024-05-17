Ahmet Çakar resmen transfer oldu

Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala futbolcular için transfer piyasası hareketlenirken aynısı spor medyası için de geçerli.

Daha öncesinde Youtube’da bir program sırasında sezon sonunda yıllardır yorumculuk yaptığı Beyaz Futbol’dan ayrılacağını duyuran Ahmet Çakar "Rasim Ozan Kütahyalı ile sezon sonuna kadar götüreceğim. Sezon sonu Rasim ile bir daha hayatımda görüşmemek üzere ayrılacağım. Sevmiyorum Rasim'i. Seviyormuş gibi davranıyorum ama sevmiyorum. Altı haftamız var ligi bitireceğiz" demişti.

Sosyal medya hesabından yeni adresini duyuran Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, “Sezonun ilk bombası benden. Yeni sezonda Youtube'ta sadece @FutbolSansursuz @radyogol ve @radyogol Youtube'tayım” dedi.

Ahmet Çakar’ın bu kararı bir kısım takipçileri tarafından sevinçle karşılanırken özellikle Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.