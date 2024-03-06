Ahmet Çakar rezil etti

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Ahmet Çakar rezil etti
Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin canlı yayında Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki bir pozisyona yanlış yorum yapınca Ahmet Çakar bir anda devreye girdi.

Futbol kariyerinde Beşiktaş altyapısında başlayan, Kuşadasıspor, Adana Demirspor, Ankaragücü ve Sarıyer takımlarında oynayan eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin canlı yayında yaptığı bir yorumla sosyal medyanın diline düştü.

Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası pozisyonların yorumlandığı Beyaz Futbol'da ilginç anlar yaşandı.

Ertem Şener'in sunduğu Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar'la birlikte yorum yapan Sinan Engin canlı yayında Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki bir pozisyona yanlış değerlendirme yaptı.

KALE ALANINI CEZA SAHASI SANDI

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Omar Colley ile Mauro Icardi arasında çıkan bir pozisyonu yorumlayan Sinan Engin, "Kontrolsüz bir giriş var ama olsa da dışarıda zaten pozisyon, yani bir faul olsa da dışarıda" diyen Sinan Engin'i Ahmet Çakar'ın "Ne dışarısı? Kale sahasının içinde" diye düzeltmesi üzerine zor durumda kaldı.

Video sosyal medyada gündem oldu.

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