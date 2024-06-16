Ahmet Çakar Rıdvan Dilmen'i yıktı geçti

Futbolda liglerin sona ermesiyle birlikte yorumcuların pek çoğu ekranlara geçici olarak veda edip tatile giderken Ahmet Çakar gündem olmaya devam ediyor.

RIDVAN DİLMEN İLE YAŞADIĞI DAVANIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Bir Youtube kanalında gündemi değerlendiren Ahmet Çakar Aziz Yıldırım-Acun Ilıcalı kavgasını değerlendirdiği sırada yıllar önce Rıdvan Dilmen ile davalık olduğu olayın perde arkasını anlattı.

RIDVAN DİLMEN'İ ELEŞTİRDİ

2021 yılındaki “iblis için zor günler bekliyor” tweetini “şeytan” lakabı ile anılan Rıdvan Dilmen ile kavgalı oldukları için attığını söyleyen Çakar, Rıdvan Dilmen’in bu sebepten ötürü dava açmasını eleştirdi.

"ŞEYTAN ONUN LAKABI"

Rıdvan Dilmen’in uzun yıllardır lakabının “şeytan” olduğunu belirten Çakar bunun bir hakaret olmadığını dile getirirken mahkemede hakime de bunu söylediğini ancak iblisi kime dediğine dair gelen soruya o dönem Türkiye-ABD ile ilişkilerin gergin olmasını da fırsat bilerek Donald Trump’ın adını verdiğini söyledi.

Çakar ayrıca hakimin bu cevaptan sonra sadece 10 dakikada kendisi için beraat kararı verdiğini söyledi.

"AZİZ YILDIRIM BERAAT EDER"

Bu olayı anlattıktan sonra Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a açacağı dava hakkında hukukun niyet okumayacağını bu yüzden de Aziz Yıldırım'ın beraat edeceğini söyledi.