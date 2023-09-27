Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok

RTÜK'ten Beyaz TV'ye Derin Futbol programı nedeniyle üst sınırdan idari para cezası verildi.

Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Derin Futbol" programında süper ligle ilgili "mesnetsiz iddialar", Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile hakemlere yönelik sarf edilen "futbol katili" ve "tetikçi hakemler" ifadeleri incelendi.

Programda bu sözleri Ahmet Çakar'ın kullandığı öğrenildi.

Üst Kurul, "hayal mahsulü" iddiaları ve eleştiri sınırlarını aşan sözleri, yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.

Beyaz TV'ye "Yayın hizmetleri,... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

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