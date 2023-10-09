Ahmet Çakar'dan Dzeko'ya sert sözler: Hakem de yedi

Ahmet Çakar, Fenerbahçeli Dzeko'nun Kasımpaşa maçında yaptığı bir hareketi eleştirdi.

Ahmet Çakar'dan Dzeko'ya sert sözler: Hakem de yedi

Ahmet Çakar, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını değerlendirirken, hakemlerin hatalı kararlarını da sıraladı.

Çakar'ın Sabah gazetesindeki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- (Beşiktaş-İstanbulspor maçı) Hakem Numanoğlu, VAR'dan dönen, verdiği ilk penaltıda hata yaptı. İstanbulsporlu futbolcunun sırtına çarpan topta beyaz noktayı göstermesi hataydı. Yine Onur'la gelen gol, ofsayt gerekçesiyle haklı olarak VAR tarafından iptal edildi.

- (Kasımpaşa- F.Bahçe maçı) Mete Kalkavan iyi görünse de iki golde de hatası var. İlk gol öncesi Becao'nun rakibe faulü var. Bu faule VAR müdahale edemez. Zira top bir ara Kasımpaşa'nın mutlak kontrolüne geçti. Ayrıca verdiği penaltıyı da çok ağır ve yanlış buluyorum. Dzeko, rakibin dizi uzanırken zaten kendini bırakmaya niyetli ve diziyle rakip diz temas ediyor. Hakem de bunu yiyor.

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