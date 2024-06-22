Ahmet Çakar'dan flaş iddia. 'Bak Montella efendi' diyerek anlattı

A Milli Takım, Portekiz karşısında hayal kırıklığı yaratan bir futbol sergiledi, sahayı 3-0 yenik terk etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella kadro tercihleri nedeniyle ağır eleştiriler aldı.

İtalyan hocaya en sert şekilde tepki gösteren isimlerden biri de ünlü yorumcu, eski hakem Ahmet Çakar oldu.

Ahmet Çakar, sosyal medya platformu X'teki hesabından Vincenzo Montella ve TFF'nin Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop için şok bir iddiada bulundu.

Ahmet Çakar, "Bak Montella efendi, bak Hamit Altıntop efendi siz menajerlerin oyuncağı olmuşsunuz!" ifadelerini kullandı.

Eski hakemlerden Fırat Aydınus da Portekiz maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı. Fırat Aydınus, "Ronaldo 39, Pepe 41, Büyükekşi 63." ifadesini kullandı.