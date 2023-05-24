Ahmet Çakar'dan Galatasaray kehaneti: Bir şeyler olacak

Süper Lig'de şampiyonlukta son viraja girilirken Ahmet Çakar'dan Ankaragücü maçı kehaneti geldi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray kehaneti: Bir şeyler olacak

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, canlı yayında Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında son dakika golü olacağını söyledi.

İşte Çakar'ın açıklamaları:

Sezon başında Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylemiştim. Yüzde 99 yanıldım. Ankaragücü - Galatasaray maçında bir şeyler olacağını hissediyorum. Sanki son dakikada bir takım galibiyet golü atacak gibi.

Fenerbahçe, Galatasaray'a mağlup olursa 3. olacaktır. Fenerbahçe'nin 3. olma ihtimali şampiyon olma ihtimalinden daha fazla. Beşiktaş, Konyaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup edecektir.

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