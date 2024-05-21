Amasya’da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

Amasya'nın Alparslan Türkeş Caddesi girişi ışıklı kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Ali Sütçü yönetimindeki araç, ışıklı kavşağına geldiğinde kavşağa giriş yapan Murtaza Değerli’nin kullandığı 19 AP 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Derya Değerli, Merve Nas Değerli, Saliha Sütçü ve Meryem Yaman yaralanırken, olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.