Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Neredeee Fenerbahçe karşısındaki Pendikspor

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın farklı kazandığı Pendikspor maçının ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.

Sarı kırmızılı takım karşılaşmayı Icardi, Abdülkerim, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-1 kazandı. Pendikspor'un tek golü 85'te Alpaslan'dan geldi.

Çakar, karşılaşmayla ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Çakar sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Neredeeee o Fenerbahçe karşısında savaşan, sürekli faul yapan, vakit geçiren Pendikspor, neredeeee bu gece Galatasaray karşında beyefendi gibi oynayan, oyunu çirkinleştirmeyen Pendikspor. Sanırım o gece çok konsantre olmuşlardı ama bu gece olamadılar..."