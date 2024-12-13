Fenerbahçe transferde düğmeye bastı! Acun Ilıcalı, Mourinho’ya öyle iki isim verdi ki...

Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış’tan...

Ahhh Kalamıştan...

Kadıköy yakasında en sevdiğim iki yerden biridir Kalamış.

Diğeri de Moda.

Kalamış’da meşhur Restorant var.

İpucu: Deve...

İşte bir dost sohbeti için buradayız. Daha doğru öylesine uğradım.

Plansız.

Ortam kalabalık. Fenerbahçe’nin Avrupa maçı var.

Yan masanın sohbeti koyu.

Anladığım kadarı ile dünyaca bilinen bir otomobil firmasının, Türkiye temsilcileri ile alakalı kişiler.

İpucu: Alman otomotiv devi. Mavi, beyaz pervane..

Yok yok rüzgar gülü değil!

Neyse efendim. Konu derin. Konuk olduğum arkadaşlar da Fenerbahçeli olunca, masalar birleşti, birleşecek.

Şunu bir kez daha gördüm ki, ülkede istisnasız herkes hoca. Başkan. Yönetici….

Bir ben atıl kalmışım.

Boş kimse yok.

Nihayet hiç konuşmayan bilgin biri çıktı.

En çarpıcı sözleri de O etmez mi..

Aynen şunu dedi:

Acun Ilıcalı bizzat benim de bulunduğum ortamda söyledi. Mourinho’ya iki isim önerdik. Jonathan David ve Morgan Rogers.

David Lille santrforu. Rogers ise Aston Villa’nın on numarası…”

Biri Fransa diğeri İngiltere liginden.

Masalar karıştı. Kimi karşı çıktı. Kimi tam isabetli olduğunu söyledi. Sonuç olarak takımın santrforları ve merkez orta sahasının yetersiz olduğuna karar verildi.

Anlatılanlar eksik ya da fazla olabilir. İsimlere şöyle alıcı göz ile baktım. Fenerbahçe’ye gerçek katkı sunabilecek düzeydeler. Oluyorsa, 4-5 oyuncu yerine iki tane üst düzey isim al. Keyfine bak.

Aha gördünüz mü? Ben de artık üstad oldum futbol bilgini olarak.

Madem transfere girdim.. Devam edeyim.

Bir Talisca’dır gidiyor. Beşiktaş’tan sırf para için ayrıldı. Avrupa kulüplerini elinin tersi ile itti. En çok parayı veren Arabistan’a gitti.

Sıradan lig olan burada istediği gibi at koşturuyor! Fakat Asya Şampiyonlar Ligi’nde tatilde. Skora katkısı yok. Hala paranın peşinde.

Benden uyarması. Şu an ki, durumu ile Fenerbahçe’ye katkı sunması zor. Gerçi bizim ligin de artık Arabistan’dan farkı kalmadı. Bir de Çin var. Bu üçgen emekli futbolcu cenneti.

Çin - Türkiye - S. Arabistan

Öyle bir üçgen ki, açılarını, çapını kimse hesaplayamaz.

Ünlü Fransız matematikçi Blaise Pascal çıkıp gelse, içinden çıkamaz. Üçgeni bulduğuna pişman olur!