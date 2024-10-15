Ahmet Çakar'dan tuhaf kutlama: Galibiyet fışkırtması

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Ahmet Çakar'dan tuhaf kutlama: Galibiyet fışkırtması

A Milli Futbol Takımı'mızın İzlanda karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetini futbol yorumcusu Ahmet Çakar tuhaf bir şekilde ağzından su fışkırtarak kutladı.

A Milli Futbol Takımı'mızın İzlanda'ya konuk olduğu maçtan sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılması tüm ülkede sevinç yarattı.

Ancak Ahmet Çakar'ın maç galibiyeti karşısındaki sevinç gösterisi garipsendi . Ahmet Çakar'ın Beyaz TV ekranlarında sergilediği ağzından su fışkırtma davranışı sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 4-2 biten maç sonrası ne yapacağını bilemeyen 62 yaşındaki Ahmet Çakar bardağından ağzına su doldurarak canlı yayında bunu fışkırttı.

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Ahmet Çakar'dan tuhaf kutlama: Galibiyet fışkırtması
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