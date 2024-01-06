Ahmet Çakar'ın 'Çifte ByLockçu' dediği Büyükekşi için savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin hakkında şikayetçi olması sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden Ahmet Çakar’ın ifadesi ortaya çıktı.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Ahmet Çakar, savcılığa verdiği ifadesinde Candaş Tolga Işık’ın programında “Benim iki telefonum var. ByLock çıkan telefonu ben değil, özel kalemim kullanıyordu” diyen Mehmet Büyükekşi’nin yalan söylediğini iddia etti.

"85 MİLYONU KANDIRMIŞTIR"

Mehmet Büyükekşi’nin 85 milyonu kandırdığını söyleyen Ahmet Çakar, “Büyükekşi böylesine hassas bir konuda 15 Temmuz Darbe girişimi travmasını yaşamış ülkemiz insanlarına ByLock konusunda bilerek, isteyerek yalan söylemiş. Hem spor kamuoyunu hem de 85 milyonu kandırmıştır.” İfadelerini kullandı.

"BAŞSAVCILIK TESPİTİYLE İSPATLANMIŞTIR"

2 telefonundan da defalarca kez ByLock’a girildiğini belirten Çakar, “'Benim iki telefonum var, birinde ByLock vardı, diğeri temiz' demiştir. Oysaki İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele savcılığınca yürütülen soruşturmada Büyükekşi'ye ait biri 532 ile diğeri de 530 ile başlayan 2 telefonunda da ByLock'un yüklü olduğu, Başsavcılık tespitiyle ispatlanmıştır. Üstelik her iki telefondan da farklı tarihlerde defalarca ByLock uygulamasına girip çıkıldığı, yine İstanbul Başsavcılığı’nın tespitiyle zapta geçirilmiştir.” Dedi.